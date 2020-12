Nieuw seizoen van 'Welcome To Plathville' te zien bij TLC

Er is veel veranderd in de ooit zo hechte familie Plath, het gezin waar de tijd lang leek te hebben stilgestaan. Op hun landgoed renden de kinderen rond op blote voeten, klommen in bomen en vingen insecten – terwijl televisie, internet en social media taboe waren.

Inmiddels heeft iedereen het landgoed verlaten en wonen de gezinsleden nu in drie afzonderlijke huizen, maar wel binnen loopafstand van elkaar. Ethan was al weg en vond een nieuw en losser leven samen met zijn vrouw Olivia. Broer Micah volgde hem en ging ook op zichzelf wonen, samen met zus Moriah die is teruggekeerd uit Minnesota. Ze heeft nu twee verschillende banen om haar beginnende muziekcarrière te bekostigen en krijgt haar eerste vriendje.

Ook Micah bewandelt het liefdespad en besteedt daarnaast zijn tijd aan het uitbreiden van zijn carrière als model. Maar ook Kim en Barry verlieten het landgoed en vonden hun droomhuis waar ze met de rest van de kinderen gaan wonen. Dat is echter om de hoek bij Ethan die daar weinig trek in heeft. Hij wil niet herinnerd worden aan zijn conservatieve verleden en besluit meteen om een ander huis te zoeken.

Micah spoort zijn ouders aan om toch eindelijk ook wat losser te worden voor de jongere kinderen. Maar Kim en Barry blijven volhouden aan hun rigide levensstijl en dat betekent nog steeds geen internet én geen suiker.

'Welcome To Plathville', vanaf woensdag 2 december om 20.30 uur op TLC.