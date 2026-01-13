Nieuw seizoen van 'The Last Woodsmen' op Discovery

Het kappen van reuzenbomen is een van de gevaarlijkste beroepen ter wereld. De bomen staan vaak op afgelegen plekken en steile hellingen, waar één verkeerde zaagsnede kan zorgen dat een enorme boom precies de verkeerde kant op valt - met dodelijke gevolgen.

Toch deinst houtondernemer Jared Douglas niet terug voor wat gevaar en wil hij zijn bedrijf Cypress Creek Logging Ltd. tot de belangrijkste speler van het land maken. Daarvoor nam hij in het eerste seizoen van 'The Last Woodsmen' al de nodige financiële risico’s, maar nu pakt hij het nog grootser aan.

Hij krijgt de kans om een nieuw gebied aan te schaffen waar een levenslange licentie op zit om de reuzenbomen te mogen kappen. De koop verloopt via een openbare veiling en daarom zet Jared meteen hoog in met een bod van een miljoen dollar. Het is een bedrag dat hij nu nog niet volledig bezit, dus stuurt hij zijn mannen hoog de bergen in om binnen tien dagen nog de benodigde twee ton aan hout te hakken. Het is de opmaat voor een nieuw en uitdagend seizoen, waar de risico’s net zo hoog zijn als de reuzenbomen die Jared probeert te oogsten.

'The Last Woodsmen', vanaf woensdag 14 januari om 20.30 uur op Discovery.