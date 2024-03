Nieuw seizoen van 'The Bad Skin Clinic' op TLC

Huidspecialist Dr. Emma Craythorne pakt steeds meer uitdagende huidaandoeningen aan in een nieuw seizoen van 'The Bad Skin Clinic'.

Zoals bij Yvonne die geboren is met de zeldzame genetische aandoening, waardoor de huid van haar handen en voeten zo dik is dat haar man extreme en gevaarlijke maatregelen gebruikt om deze steeds te verwijderen. Yvonne heeft al tientallen jaren geen medische behandeling gehad en vraagt Dr. Emma om een laatste hulp.

Ook Lisa hoopt dat Dr. Emma haar kan bevrijden van de donkere, wratachtige laesies waar ze al meer dan dertig jaar last van heeft en die niet alleen haar huid, maar ook haar zelfvertrouwen erg heeft aangetast. Het is een van de ernstigste gevallen van seborroïsche keratose die Dr. Emma ooit heeft gezien, dus het zal geen snelle oplossing zijn. En zo zijn er nog talloze andere bulten, lipomen, tumoren en huidaandoeningen die Dr. Emma tegenkomt in dit andermaal ontroerende seizoen.

En er is een aparte Big Body Special aangezien zwaar overgewicht ook een enorme impact heeft op de huid. Het kan de oorzaak zijn van sommige huidaandoeningen en kan andere huidaandoeningen erger maken dan ze anders zouden zijn. Het maakt dit nieuwe seizoen opnieuw boeiend en leerzaam tegelijk.

