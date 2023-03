Nieuw seizoen van 'sMothered' vanaf zaterdag op TLC

'sMothered' volgt zeven moeder-dochter-duos met een ongemakkelijk hechte relatie. Van twinning tot koken en (naakt...) schoonmaken samen. Deze duo's geven de term onvoorwaardelijke liefde een hele nieuwe betekenis.

In het nieuwe seizoen zien we o.a. hoe het moeder-dochter-duo Angelica en Sunhe vergaat. Angelica blaast haar eigen bruiloft af en Jason heeft er moeite mee dat hij alleen maar als babysitter wordt gebruikt. Moeder Sunhe krijgt ook met haar kleindochter een wel heel hechte band waarbij ze zelfs samen slapen en in bad gaan.Ook maken we kennis nieuwe bijzondere duo’s dit seizoen. Een duo dat er meteen het meeste uitspringt: Moeder Ashley die samen met haar dochter Kathy in lingerie sexy foto’s maakt én ook nog eens dezelfde man hebben gedatet…

'sMothered', vanaf zaterdag 25 maart om 20.00 uur op TLC.