Nieuw seizoen van 'Shed & Buried' op Discovery

Motorfanaten en goede vrienden Henri Cole en Sam Lovegrave reizen in een nieuw seizoen van 'Shed & Buried' weer heel Engeland door om in garages en schuren op zoek te gaan naar oude auto's en motoren.

Hun doel: deze verstofte en vaak verwaarloosde voertuigen opkopen, opknappen en weer met winst verkopen.

In de eerste aflevering mogen ze rondneuzen in een garage van een verzamelaar van Amerikaanse voertuigen. Ze kijken hun ogen uit als ze twee Honda monkey bikes zien, een originele Schwinn cruiser uit de jaren vijftig, een fraaie Ford pick-up en een Mustang. Maar de meeste interesse gaat uit naar de Ford Galaxie uit begin jaren zeventig die destijds veel gebruikt werd als politiewagen. Ook dit exemplaar is als politiewagen gepimpt, al is dat niet origineel. Toch zien de twee kenners dit als een buitenkansje om winst te maken. Als ze hem voor een goede prijs mogen kopen en het lukt om hem voor weinig op te knappen. Laat dat maar aan deze enthousiaste autoliefhebbers over.

'Shed & Buried', vanaf dinsdag 29 november om 21.30 uur op Discovery.