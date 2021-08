Nieuw seizoen van 'Seeking Sister Wife' op TLC

Polygamie komt niet alleen voor in strenggelovige families, maar ook bij gezinnen die vinden dat meer mensen tot meer verbondenheid en meer liefde leidt. Maar het vinden van een derde of vierde liefdespartner is geen gemakkelijke stap om te zetten. Dat blijkt uit het nieuwe seizoen van 'Seeking Sister Wife' waarin vijf stellen op zoek gaan naar een extra persoon in hun relatie.