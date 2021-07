Nieuw seizoen van 'Salvage Hunters: The Restorers' op Discovery

Een succesvolle antiekhandelaar kan niet zonder een goede restaurateur. Daarom hebben dealers als Drew Pritchard vaak een heel leger van ervaren handwerkers aan hun zijde op wie ze altijd een beroep kunnen doen.

Een smid, een meubelmaker, een glaszetter, een metaalwerker, alles wat maar nodig is om dat ene antieke voorwerp op te knappen en daardoor goed verkoopbaar te maken. Zo zien we in het nieuwe seizoen van 'Salvage Hunters: The Restorers' hoe Drew een oude ijzeren lantaarn vakkundig laat repareren. Voor het herstellen van het ijzerwerk gaat hij naar zijn vertrouwde smid Nev en het glas-in-lood laat hij opnieuw maken door glasspecialist Gordon.

Dealer Karen heeft een volledig verroest trapvliegtuig van meer dan een halve eeuw oud. Ze vraagt zich af of er nog wel iets moois en winstgevends van te maken valt, totdat metaalwerker Ted aan de slag gaat met het oude kinderspeelgoed en het een spectaculaire vintage look geeft.

Ook meubelmaker Alex mag weer aan de slag als dealer Rob aan komt zetten met een oude winkeltoonbank. Alex tovert dit om tot keukenmeubel en hij overstijgt met dit prachtige resultaat elke verwachting. Het is weer een genot om te zien hoe deze specialisten van de meest verweerde producten bruikbare items weten te maken die weer decennia meekunnen.

'Salvage Hunters: The Restorers', vanaf donderdag 8 juli om 20.30 uur op Discovery.