Nieuw seizoen van 'Salvage Hunters' op Discovery

Antiekhandelaar Drew Pritchard raakt nooit uitgekeken en nooit uitgeleerd. In een nieuw spraakmakend seizoen van 'Salvage Hunters' gaat hij langs bij een aantal bijzondere locaties om zijn collectie van vintage voorwerpen aan te vullen.

Van een familiebedrijf in Manchester dat in muziekartikelen handelt en al 165 oud is tot een expert op het gebied van Chinees antiek – Drew kijkt andermaal zijn ogen uit en weet met zijn scherpe onderhandeling weer de beste items aan te schaffen. Hij begint zijn zoektocht echter helemaal in Lissabon. Samen met Tee brengt hij onder meer een bezoek aan de oudste antiekwinkel van Portugal, waar hij versteld staat van een enorme collectie aan religieuze relikwieën uit de 18e eeuw. En als de eigenaar zijn opslagruimte opent, valt Drew bijna om van verbazing. Het is misschien wel de grootste vondst van zijn carrière.

'Salvage Hunters', vanaf dinsdag 27 februari om 20.30 uur op Discovery.