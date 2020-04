Nieuw seizoen van 'Salvage Hunters' op Discovery

Om zijn collectie antiek aan te blijven vullen met bijzondere voorwerpen, kijkt handelaar Drew Pritchard ook af en toe buiten Engeland. In het nieuwe seizoen van 'Salvage Hunters' doet hij weer enkele Europese landen aan, te beginnen in Hongarije.

Drew weet dat maar weinig Britse collega’s deze verre reis maken en dat hij dus items kan vinden die niet iedereen in Engeland aanbiedt. Hij start zijn tocht in Boedapest waar hij op een lokale vlooienmarkt al meteen zijn ogen uitkijkt. Hij vindt er talloze voorwerpen waarvan hij weet dat ze goed verkopen in zijn thuisland. Van sigarettendoosjes tot schilderijen en ook veel spullen uit de tijd van het communisme.

Buiten de hoofdstad bezoekt hij ook nog een paar handelaren waar hij eveneens een flinke slag slaat, door onder meer de aanschaf van enkele industriële producten zoals bureaulampen. 'Dit is hemel op aarde', stelt hij tevreden vast. Het afdingen gaat met een andere munteenheid nog wat stroef en ook de taalbarrière maakt het soms wat lastig. Maar dat weerhoudt hem er niet van om genoeg bijzondere items te vinden. Want uiteindelijk is de taal van loven, bieden en winst willen maken universeel.

'Salvage Hunters', vanaf donderdag 30 april om 20.30 uur bij Discovery.