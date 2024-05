Nieuw seizoen van 'Richard Hammond's Workshop' op Discovery

Het gaat goed met de autobusiness van televisiepresentator Richard Hammond. Na twee stroeve opstartjaren zit er nu eindelijk vaart in het bedrijf dat hij van de grond af opbouwde en waarmee hij klassieke auto's wil terugbrengen naar hun oude glorie.

Het gaat zelfs zo goed met Richard Hammond’s Workshop dat hij in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen een unieke klus krijgt om een 1947 Delahaye sportwagen te restaureren. En dat is niet zomaar een auto, hij was ooit in bezit van de legendarische Grand Prix-rijder Louis Chiron.

De huidige eigenaar wil de kleur van de auto terugbrengen naar de originele kleur waarin deze handgemaakte auto ooit werd afgeleverd. Het is de opmaat voor een historische zoektocht naar de exacte kleur ‘blue ciel’ van deze ‘Franse Rolls Royce’. Om de druk op te voeren, heeft Richard ook nog een presentatie geregeld van de auto bij de Royal Automobile Club in Londen – in een week tijd!

De altijd optimistische Richard moet ondertussen ook nog zijn zakenleven combineren met zijn drukke gezinsleven en precies in die week voor zijn dochter een nieuwe paardenvrachtwagen vinden. Kan hij de drukte allemaal nog handelen?

'Richard Hammond's Workshop ', vanaf donderdag 9 mei om 21.30 uur op Discovery.