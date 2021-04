Nieuw seizoen van 'Renovation Island' op TLC

Kun je in zes maanden een vervallen eilandresort volledig opknappen om gasten te ontvangen? Bryan en Sarah Baeumler dachten van wel. Ze gaven alles op en verhuisden van Canada naar South Andros Island in de Bahama's waar ze van het oude resort een luxueus paradijs willen maken.

In het eerste seizoen van 'Renovation Island' was al te zien dat het resort in slechtere staat was dan ze aanvankelijk dachten en inmiddels lopen ze flink achter op schema. Er is nu nog minder dan acht weken te gaan en er moeten nog complete onderkomens worden afgebouwd.

De openingsdatum staat al vast en de eerste gasten hebben hun vluchten al geboekt, dus uitstel is niet meer mogelijk. Gelukkig zijn Bryan en Sarah echte optimisten die niet snel van slag raken, al zullen ze ook in dit seizoen nog de nodige tegenslag te verwerken krijgen.

Lukt het ze om binnen acht weken hun Caerula Mar Club te openen voor de eerste gasten? Of wordt hun tropische droom een pijnlijke nachtmerrie?

'Renovation Island', vanaf dinsdag 27 april om 21.30 uur bij TLC.