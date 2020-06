Nieuw seizoen van 'Pete the Cat' bij Amazon Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

Een leuke serie met muziek, gebaseerd op de kinderboeken-bestseller van de New York Times. De serie gaat over het ontdekken van je wereld en hoe je nieuwe dingen op een slimme, optimistische manier probeert.

Of je nu nieuwe vrienden maakt of andere hoogte- en dieptepunten mee maakt, Pete vertelt hoe je er een handige levensles aan over houdt. Seizoen 1 tot en met 4 zijn al beschikbaar op Prime Video.

'Pete The Cat' - nieuw seizoen, vanaf vrijdag 26 juni bij Amazon Prime Video.