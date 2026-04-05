Nieuw seizoen van 'Outback Opal Hunters' op Discovery

Het nieuwe seizoen van 'Outback Opal Hunters' gaat weer gepaard met enkele hoogte- en dieptepunten. Zo zijn de Mooka Boys ten einde raad, omdat ze geen opaal kunnen vinden in hun Hallion Hill-mijn.

Ze roepen de hulp in van Leif Tanzer om te vragen of hij nog verborgen plekjes weet waar ze edelstenen kunnen vinden. Bij het Dead Dog Opal Field zitten ook de Bushmen in de problemen, omdat hun oude en verlaten mijn te instabiel is om te verkennen. Sam Mehan roept de hulp van een paar techneuten in om de verraderlijke delen van hun ondergrondse mijn in kaart te brengen met behulp van een robothond. Rod en Les zijn sceptisch over deze nieuwe technologie, maar het zou weleens precies kunnen zijn wat het team nodig heeft.

De Opal Whisperers keren terug naar Queensland om te zoeken naar de 'Yowah Nut', een zeldzame en waardevolle ijzersteen met opaal in het midden. Isaac Andreou en zijn beste vriend Kelly Taylor staan te popelen om aan de slag te gaan, maar zelfs met hun 22-tons graafmachine komen ze niet door de bijna ondoordringbare laag gesteente heen. Kunnen ze het kostbare opaal bereiken dat slechts een paar meter onder hun voeten verborgen ligt?

'Outback Opal Hunters', vanaf maandag 6 april om 21.30 uur op Discovery.