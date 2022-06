Nieuw seizoen van 'My Feet Are Killing Me' op TLC

Nadat een gruwelijk auto-ongeluk haar enkel bijna had doorgesneden, loopt Neoeko Parker al tien jaar rond op een gebroken scheenbeen en met een enorm uitpuilend huidtransplantaat aan de zijkant van haar enkel.

Ze is een van de patiënten die voorbijkomen in het nieuwe seizoen van 'My Feet Are Killing Me' waarin vooraanstaande podotherapeuten de ergste aandoeningen aan voeten verhelpen. Kan Dr. Vincent haar verlossen van haar pijn?

Ook langeafstandsloper Dana Carl zoekt hulp voor de enorme eeltknobbels op haar voeten die het gevolg zijn van jaren beuken op de grond. Het zijn de grootste eeltknobbels die Dr. Schaeffer ooit heeft behandeld.

Dr. Haller krijgt een patiënt binnen met een opmerkelijk verhaal dat niet begon bij zijn voet. Corey Taylor verloor namelijk zijn duim toen hij die op een zaagtafel per ongeluk afsneed. Toen de duim niet meer kon worden vastgemaakt, transplanteerden artsen een van zijn grote tenen om de duim te vervangen. Dat werkte, maar nu heeft Corey juist voetpijn door het verlies van de grote teen. Kan Dr. Haller ook deze patiënt weer pijnvrij op de been krijgen?

'My Feet Are Killing Me', vanaf donderdag 2 juni om 21.30 uur op TLC.