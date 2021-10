Nieuw seizoen van 'My Feet Are Killing Me' op TLC

Van eeltknobbels en opgezwollen voeten tot voetschimmel en ingegroeide nagels. Podologen Ebonie Vincent, Brad Shaeffer en Sarah Haler hebben het allemaal weleens gezien. Maar ook vaak nog veel extremer.

In een nieuw seizoen van 'My Feet Are Killing Me' krijgen ze weer de meest dramatische voeten onder ogen van patiënten die ten einde raad zijn. Zoals een man die korstige knobbels op zijn voet heeft die eruitzien als cornflakes en een vrouw bij wie de tenen zo ver uit elkaar staan dat het net een apenvoet lijkt. Het is niet alleen de schaamte voor hun misvormde voeten waardoor ze bij de voetartsen komen, ze lopen ook letterlijk elke dag rond met ondraaglijke pijn.

Zo ook de man die als 3-jarige zijn voet verbrandde en daar nu nog de gevolgen van ondervindt. Of de vrouw die bij haar geboorte zeven tenen aan elke voet had, een extreme vorm van polydactylie. Haar extra tenen werden destijds verwijderd, maar niet op de juiste manier, waardoor ze nu nog steeds kampt met hevige pijn.

Kunnen de podologen deze patiënten weer op de been helpen, zodat ze pijnvrij de kliniek uit kunnen wandelen?

'My Feet Are Killing Me', vanaf donderdag 7 oktober om 21.30 uur op TLC.