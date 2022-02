Nieuw seizoen van 'My 600-lb Life' op TLC

De kans om te genezen van ernstig overgewicht na een operatie is minder dan 5%. Toch zijn de personen in het nieuwe seizoen van My 600-lb Life vastbesloten om bij die kleine groep te horen. Ze moeten ook wel als ze hun leven weer op orde willen krijgen en niet voortijdig willen sterven.

Want met een gewicht van meer dan 270 kilogram lopen ze een groot risico. Even minderen met eten is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker als er veel psychische problemen zijn. Dat weet ook de 36-jarige Bianca die in de eerste aflevering wordt gevolgd. Als kind van een alcoholische moeder was eten haar enige manier om zich prettig te voelen – en dat is het nu nog steeds. Nu ze amper nog kan lopen en zorgen voor haar twee jonge kinderen is het tijd om de knop om te draaien. Ze bezoekt met veel moeite de kliniek van Dr. Nowzaradan in Houston in de hoop op een chirurgische behandeling. Daarvoor moet ze van de arts wel eerst haar eetpatroon aanpakken met behulp van een psycholoog en voldoende afvallen. In een ontroerend portret volgen we haar zware emotionele strijd. Hoe ver komt zij en de anderen in dit nieuwe seizoen?

'My 600-lb Life', vanaf maandag 21 februari om 20.30 uur op TLC.