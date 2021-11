Nieuw seizoen van 'Mighty Truckers' op Discovery

Hoe ziet het leven van een vrachtwagenchauffeur eruit? In een nieuw seizoen van 'Mighty Truckers' reizen we mee met enkele bevlogen truckers uit Nederland, Italië en Duitsland.

Zoals Linda die als vrouwelijke vrachtwagenchauffeur een opvallende verschijning is in deze mannenwereld. Dertig jaar geleden besloot ze – geheel tegen de wens van haar familie – dat ze haar leven wilde doorbrengen op de Europese snelwegen en sindsdien rijdt ze regelmatig van Scandinavië naar Zuid-Spanje met haar vrachtwagen vol goederen.

Ook de 22-jarige Duitse Christina wil niets liever dan in haar truck zitten op de weg. Hoewel ze als jonge vrouw nog niet door elke klant en collega serieus wordt genomen, rijdt ze onverstoorbaar door en laat ze zien wat ze waard is.

Ook het Nederlandse truckersechtpaar Marko en Akkelien komt voorbij in dit nieuwe seizoen. Ze delen samen de vrachtwagen en zien elkaar daardoor weinig. Want als de een op weg is, zorgt de ander thuis voor de kinderen. Toch trekken ze er ook af en toe samen op uit, zodat het naast werk ook een beetje een romantische roadtrip wordt in hun kleine cabine.

'Mighty Truckers', vanaf dinsdag 23 november om 20.30 uur op Discovery.