Nieuw seizoen van 'Marooned with Ed Stafford' op Discovery

Survival-expert Ed Stafford gaat weer de ultieme uitdaging aan om zonder enige hulp te overleven in de meest extreme wildernissen. In een nieuw seizoen van 'Marooned with Ed Stafford' laat de Britse avonturier zich onder meer droppen op de ijskoude top van de ChangBai Mountain in Noord-China, in de droge Erongo Mountains van Namibië en in de wateren bij een onbewoond jungle-eiland in Panama.