Nieuw seizoen van 'Kindig Customs' op Discovery

Custom car designer Dave Kindig gelooft in endless possibilities. Welke auto er ook binnenkomt in zijn werkplaats, zijn creatieve brein begint vanzelf te ratelen en de meest waanzinnige ideeŽn te spuwen.

Of het nu om een 1974 Bronco gaat die hij ombouwt tot een krachtige off roader of een kleine Fiat 500 die hij een stijlvol design geeft. De Fiat 500 is de eerste auto die hij onderhanden neemt in het nieuwe en leuke seizoen van 'Kindig Customs'.

Het betreft een model uit 1967 dat nog in prima staat is. Toch wil Dave hem nog wat meer pimpen zodat zijn klant uit The Hamptons er de show mee kan stelen tijdens de ritjes naar het strand. Dave laat het prachtige zwart-witte interieur intact, maar vergroot wel de spatborden met vier handgemaakte ontwerpen en geeft de auto een nieuwe spuitbeurt met een stijlvolle streep over de lengte. Maar nog belangrijker natuurlijk: hij vervangt de motor van 18 pk voor een nieuwe met maar liefst 50 pk. Zo verandert het ‘kleine golfkarretje’ – zoals de medewerkers de Italiaanse klassieker in eerste instantie nog denigrerend noemen – in een stevig racemonster waar iedereen jaloers op is.

'Kindig Customs', vanaf donderdag 26 december om 20.30 uur op Discovery.