Nieuw seizoen van 'Kindig Customs' op Discovery

David Kindig is een custom car-ontwerper die zichzelf leerde hoe je oude auto's om kunt toveren tot blinkende pareltjes. Autoliefhebbers van heinde en ver weten inmiddels zijn zaak Kindig-It Design in Salt Lake City te vinden om hun exemplaar te restaureren of te pimpen tot the baddest car on the road. En oude klanten blijven terugkeren.