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'INFARCT': indringend portret van herstel en vriendschap na herseninfarct

zaterdag 11 juli 2026

Wat gebeurt er als het leven onverwacht kantelt? Wanneer een hersenaandoening niet alleen het lichaam treft, maar ook relaties, zekerheden en toekomstplannen? De documentaire 'INFARCT', gemaakt door Viggo Waas en Peter Heerschop in samenwerking met de Hersenstichting, laat op ontroerende wijze zien hoe ver de gevolgen van een herseninfarct reiken.

Op 29 maart 2021 wordt Viggo Waas getroffen door een herseninfarct. Hij overleeft, maar de situatie is ernstig. Wat volgt is een periode van ontreddering, rouw, herstel en heruitvinding. Infarct vertelt het verhaal van twee vrienden die elkaar al dertig jaar kennen, samen successen vierden in een cabaretgroep en na een periode van afzonderlijke wegen opnieuw de samenwerking opzochten. Een nieuw begin dat abrupt werd onderbroken door het noodlot.


De documentaire toont niet alleen Viggo's persoonlijke strijd, maar ook de impact op zijn omgeving: op Peter Heerschop, hun vriendschap, werk en gezamenlijke toekomst. Het is een verhaal over onvoorwaardelijke vriendschap, kwetsbaarheid, ontreddering, acceptatie, vastberadenheid en werken aan een nieuwe toekomst. Want een herseninfarct krijg je nooit alleen en de gevolgen draag je samen.

'INFARCT', zondag 12 juli om 21.15 uur bij MAX op NPO 1.

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Peter Van de Veire viert zaterdag 'Vlaanderen Feest'!

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Peter van de Veire in 'Vlaanderen Feest'

Artiesten als Gert Verhulst & James Cooke, CAMILLE, Bart Peeters, Aaron Blommaert, Flip Kowlier, de cast van '#LikeMe', Liliane Saint-Pierre en Niels Destadsbader brengen een feestelijke mix van nieuwe hits en tijdloze klassiekers. Peter Van de Veire zorgt als gastheer voor een onvergetelijke avond vol ambiance. Vlaanderen feest zorgt ook voor een uniek eerbetoon aan Margriet Hermans. Haar dochter Celien Hermans brengt een nummer, samen met drie andere straffe zangeressen uit de Kempen: Barbara Dex, Leez en Natalia.

'Vlaanderen Feest', om 20.20 uur op VRT 1.

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