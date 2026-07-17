Nieuw seizoen van 'In The Eye of the Storm' op Discovery
In mei 2025 werd het midden van de Verenigde Staten getroffen door een van de meest explosieve stormperiodes van het jaar. Supercellen produceerden tientallen tornado's die complete woonwijken verwoestten en duizenden mensen op de vlucht joegen.
Deze uitzonderlijke tornado-uitbraak staat centraal in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'In The Eye of the Storm'. Ooggetuigen laten met hun zelfgemaakte beelden zien hoe hevig de stormen waren en vertellen welke angsten ze doormaakten toen ze werden overvallen door een van de supercellen.
Ook zien we beelden van ‘stormchasers’ die bewust op het noodweer afreden om de impact van dichtbij vast te leggen. Hoe uitzonderlijk deze stormperiode was, horen we ook van een weerman die in zijn 28-jarige carrière zelden een weersituatie van deze omvang heeft meegemaakt. Ook de stormen in de andere afleveringen laten zien hoe verwoestend extreem weer in de Verenigde Staten kan zijn.
'In The Eye of the Storm', vanaf zaterdag 18 juli om 20.30 uur op Discovery.
https://discoverychannel.be/
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