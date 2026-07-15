De 'Au Pairs' nemen bijna afscheid van Canada

Foto: © BNNVARA - Mediawan SkyHigh 2026

Voor de laatste keer genieten de au pairs van alles wat Canada te bieden heeft. Tijdens een avontuurlijk weekend in de natuur ontdekken ze het Canadese buitenleven en staan ze stil bij de donkere geschiedenis van het land.

Gemima wordt onverwacht geconfronteerd met spanningen binnen haar gastgezin en voert een emotioneel gesprek met haar hostmoeder. Voor alle vier de au pairs komt het afscheid steeds dichterbij. Na drie maanden vol nieuwe ervaringen, moeilijke keuzes, vriendschappen en persoonlijke groei is het tijd om terug naar huis te gaan. Bij het afscheid wordt duidelijk hoe dit avontuur hen heeft veranderd.

'Au Pairs', donderdag 16 juli om 21.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.

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