De 'Au Pairs' nemen bijna afscheid van Canada
Voor de laatste keer genieten de au pairs van alles wat Canada te bieden heeft. Tijdens een avontuurlijk weekend in de natuur ontdekken ze het Canadese buitenleven en staan ze stil bij de donkere geschiedenis van het land.
Gemima wordt onverwacht geconfronteerd met spanningen binnen haar gastgezin en voert een emotioneel gesprek met haar hostmoeder. Voor alle vier de au pairs komt het afscheid steeds dichterbij. Na drie maanden vol nieuwe ervaringen, moeilijke keuzes, vriendschappen en persoonlijke groei is het tijd om terug naar huis te gaan. Bij het afscheid wordt duidelijk hoe dit avontuur hen heeft veranderd.
'Au Pairs', donderdag 16 juli om 21.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.
https://www.bnnvara.nl/
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Deze week kokkerellen 'Bake Off Vlaanderen'-gezichten Regula Ysewijn, Herman Van Dender, Wim Opbrouck en Dominique Persoone voor elkaar. Na afloop van het etentje worden punten uitgedeeld voor de maaltijd en voor sfeer en gezelligheid. Vanavond is het de beurt aan Regula om in de potten te roeren.
'Komen Eten', om 20.35 uur op Play.