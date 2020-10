Nieuw seizoen van 'How The Universe Works' op Discovery

In het nieuwe seizoen van 'How The Universe Works' komen we weer een beetje meer te weten over het ontstaan van ons heelal en de talloze sterrenstelsels die het bevat.

We beginnen relatief dichtbij huis met het bezoek van ruimtesonde Juno aan de mysterieuze gasreus Jupiter. Van welk materiaal is de kern van deze enorme planeet nu eigenlijk gemaakt?

In de tweede aflevering gaat het programma langs bij Mars om te kijken of het ooit mogelijk is om mensen naar de rode planeet te sturen. Daarna is het tijd om de randen van het universum te ontdekken, hoewel wetenschappers nog steeds niet precies weten waar die liggen. Toch kunnen we met moderne technieken steeds meer te weten te komen.

In dit spectaculaire seizoen duiken we ook diep in de populaire vraag of tijdreizen ooit mogelijk is. Experts schijnen nieuw licht op dit vraagstuk en laten zien dat het misschien wel meer mogelijk is dan we denken.

'How The Universe Works', vanaf dinsdag 6 oktober om 21.30 uur op Discovery.