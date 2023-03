Nieuw seizoen van 'Find It, Fix It, Flog It' op Discovery

Henry Cole en Simon O'Brien zijn gek van oude spullen. Niet om ze gewoon op te knappen, maar juist om ze net even een andere twist te geven.

In een nieuw seizoen van 'Find It, Fix It, Flog It' reizen de twee energieke Britten weer stad en land af om in schuren en kelders op zoek te gaan naar opmerkelijke items die ze op hun eigen unieke wijze kunnen pimpen.

In de eerste aflevering gaan ze langs op het eiland Wight aan de Engelse zuidkust, waar Simon onder meer een houten statief vindt waar hij een grote koperen lamp op laat monteren. Henry wordt op zijn beurt enthousiast van een oude benzinepomp die hij vindt en stijlvol laat restaureren. Eenmaal gereed worden alle items op waarde geschat door een onafhankelijke expert en de eventuele winst, na aftrek van gemaakte kosten, vloeit terug naar de oorspronkelijke eigenaren. Zo verdienen die toch nog wat aan hun vaak ver weg gestopte voorwerpen.

'Find It, Fix It, Flog It', vanaf maandag 20 maart om 19.30 uur op Discovery.