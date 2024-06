Nieuw seizoen van 'Expedition Unknown' bij Discovery

Op 23 november 1918 verdwenen er twee mijnenvegers in het Canadese meer Lake Superior. Ze waren besteld door de Franse marine om in de Eerste Wereldoorlog de Duitse zeemijnen weg te halen, maar kwamen nooit op de plaats van bestemming.

Het merkwaardige is dat niemand weet hoe of waar de twee schepen zijn verdwenen. Terwijl er regelmatig scheepswrakken worden gespot in het spookachtige meer, is er van deze schepen nooit enig spoor gevonden. Dat trekt uiteraard de aandacht van Josh Gates die in het nieuwe seizoen van 'Expedition Unknown' op zoek gaat naar dit soort mysterieuze verhalen.

Zoals de zoektocht naar de schat van de legendarische Viking Harald 'Bluetooth' Gormsson en de zoektocht naar een verloren stad waar Jezus verschillende wonderen zou hebben verricht. Met zijn archeologische achtergrond en heerlijke gevoel voor humor gaat hij op pad om de antwoorden te vinden. Voor de scheepswrakken krijgt hij een opmerkelijke nieuwe lead van de achterkleinzoon van een ooggetuige die de schepen mogelijk heeft zien zinken. Josh trekt zijn duikerspak aan en duikt zelf het water in om op zoek te gaan naar dit honderd jaar oude mysterie.

'Expedition Unknown', vanaf zaterdag 22 juni om 20.30 uur op Discovery.