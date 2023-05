Nieuw seizoen van 'Ex On The Beach: Double Dutch' begint op MTV

Het is eindelijk zo ver, de eerste aflevering van 'Ex On The Beach: Double Dutch' wordt uitgezonden! Dit gloednieuwe negende seizoen kan je niet missen, want er is meer DRAMA, meer JALOEZIE en EXtra power dan ooit tevoren.

De tablet of terror is genadeloos en zal in dit roze seizoen alle zeven zondes opwekken. 'Ex On The Beach: Double Dutch' is vanaf zondag 14 mei om 22.00 uur te zien bij MTV en vanaf dinsdag 16 mei bij Videoland en op Streamz.

In 'Ex On The Beach: Double Dutch' gaan acht sexy singles uit Nederland en België naar het beeldschone Gran Canaria waar ze in de villa van alle luxe, zon en lust kunnen genieten voor 24 uur. Daarna slaat de tablet of terror toe, wat zal zorgen voor onverwachte wendingen, verrassingen en een leger aan exen om de singles hun vakantie tot een hel te maken.

'Ex On The Beach: Double Dutch' seizoen 9 is wekelijks vanaf zondag 14 mei om 22.00 uur te zien op MTV en vanaf dinsdag 16 mei bij Videoland en Streamz.