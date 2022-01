Nieuw seizoen van 'Dirty Jobs' op Discovery

Mike Rowe lijkt er geen genoeg van te krijgen om vieze en gevaarlijke werkzaamheden te doen. In een nieuw seizoen van 'Dirty Jobs' gaat hij weer langs bij banen die maar weinig mensen willen uitvoeren, maar die toch moeten gebeuren.

Zoals het schoonmaken van de binnenkant van een hoge watertoren of het verzamelen van giftige schorpioenen in de woestijn midden in de nacht. Hij begint zijn vieze werk op een vissersboot in Georgia dat eropuit trekt om kwallen te vangen. Midden op zee werkt hij mee met het binnenhalen van honderden van deze glibberige neteldieren. En of dat nog niet smerig genoeg is, mag hij in de haven ook nog helpen met het uit elkaar trekken van de snotterige dieren voordat ze worden geconserveerd. Smerig wordt het later ook in Florida als hij meehelpt met een bedrijf dat een nieuwe coating aanbrengt op de keukenvloer van een restaurant die eerst volledig schoongemaakt moet worden. Vies werk? 'Kijk maar wat er onder de frituurbak ligt, dan heb je wekenlang nachtmerries!', aldus Mike die altijd vrolijk blijft onder de smerigste en gevaarlijkste werkzaamheden en het ouderwets van droogkomisch commentaar voorziet.

'Dirty Jobs', vanaf woensdag 26 januari om 20.3 uur op Discovery.