Nieuw seizoen van 'Central Park' op Apple TV+

Seizoen twee van de veelgeprezen geanimeerde muzikale comedyserie 'Central Park', met een beroemde stemmencast met onder meer Josh Gad, Leslie Odom Jr., Daveed Diggs, Emmy Raver-Lampman, Kathryn Hahn, Tituss Burgess en Stanley Tucci. Van makers, schrijvers en uitvoerende producenten Loren Bouchard, Josh Gad en Nora Smith, is vanaf vrijdag te zien op Apple TV+.

De eerste drie afleveringen van het tweede seizoen van de Emmy en NAACP Image Award-genomineerde serie zijn op vrijdag 25 juni wereldwijd te zien, met de resterende vijf afleveringen wekelijkse op vrijdag. De tweede helft van seizoen twee keert later dit jaar terug met extra afleveringen.

In seizoen twee van 'Central Park' blijft de familie Tillerman navigeren in het leven en in het zorgen voor 's werelds beroemdste park. Molly ervaart de beproevingen van de adolescentie, Cole wordt uitgedaagd door een echt gênant moment op school, Paige blijft het corruptieverhaal van de burgemeester achtervolgen en Owen goochelt met het beheer van het park, zijn personeel en zijn familie, allemaal met een glimlach op zijn gezicht. Ondertussen komt Bitsy steeds dichter bij haar sinistere doel om Central Park als haar eigendom te claimen; met Helen aan haar zijde, zich eeuwig afvragend of ze het tot Bitsy's testament heeft gehaald. Bij elke stap worden we begeleid door onze vriendelijke, onhandige, fiddler-verteller, Birdie.

Het volledige eerste seizoen van 'Central Park' wordt nu gestreamd op Apple TV+.

De serie is bedacht met een Emmy Award-nominatie voor ster Leslie Odom Jr. en een NAACP Image Awards-nominatie in de categorie Outstanding Animated Series.

'Central Park' is geschreven en geproduceerd door Loren Bouchard, samen met Josh Gad en Nora Smith. Sanjay Shah, Halsted Sullivan, Janelle Momary-Neely, Jon Liebman, Marc Gurvitz en Robin Schwartz zijn ook uitvoerend producent. De serie wordt voor Apple geproduceerd door 20th Television.