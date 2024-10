Nieuw seizoen van 'Bondi Vet' op TLC

In een nieuw seizoen van 'Bondi Vet' worden weer de meest uiteenlopende dieren geholpen door de toegewijde Australische dierenartsen in de omgeving van Sydney.

Zo krijgt veearts Chris Brown een bijzondere opdracht om een veulen te helpen dat net zijn moeder verloren heeft. Het arme beest is pas drie dagen oud, dus haast is geboden om een 'stiefmoeder' te vinden die hem kan grootbrengen met eigen moedermelk. Een geschikte merrie vinden is al lastig, zorgen dat deze merrie het veulen accepteert helemaal. Gelukkig heeft Chris daar enkele slimme trucjes voor.

Ook neemt hij een kijkje bij de eenjarige leeuw Zambi voor wie hij eerder een surrogaat-ouder regelde in de vorm van een labrador! Ook kleine dieren krijgen de aandacht die ze nodig hebben in het Small Animal Specialist Hospital (SASH). Zoals een kat die een cadeaulint van bijna een meter lang heeft doorgeslikt. Dierenarts Lisa Chimes hoopt het lange lint uit de maag te krijgen voordat het naar de darmen gaat, zodat een operatie niet nodig is.

Ondertussen heeft Tim Faulkner in zijn Australian Reptile Park de handen vol aan drie brutale emoes die klanten lastigvallen en beroven van hun eten of zelfs sieraden. Weet hij een oplossing voor deze lepe loopvogels?

'Bondi Vet', vanaf maandag 7 oktober elke werkdag om 18.00 uur op TLC.