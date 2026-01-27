Nieuw seizoen van 'Baylen Out Loud' op TLC

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
In een nieuw seizoen van 'Baylen Out Loud' volgen we opnieuw hoe Baylen Dupree haar weg vindt in het dagelijks leven met het Tourette-syndroom. De openhartige Baylen werd een Tiktok-sensatie toen ze vijf jaar geleden besloot om zich niet langer te verschuilen achter haar tics en haar ervaringen te delen in eerlijke, ongefilterde video's.

Ze wilde daarmee meer bekendheid geven aan het Tourette-syndroom en anderen die ermee leven tot steun zijn. Zelf ondervindt ze altijd onvoorwaardelijke steun van haar omgeving, inclusief haar liefhebbende familie en vriendje Colin die haar vorig seizoen ten huwelijk vroeg. In dit nieuwe seizoen worden de plannen gesmeed voor het daadwerkelijke feest. Hoewel haar ouders aanvankelijk gereserveerd reageerden op de huwelijksplannen, zien ze inmiddels dat Colin een positieve invloed heeft op het zelfvertrouwen van Baylen. Toch verrassen ze het aanstaande echtpaar met een mededeling die de onderlinge verhoudingen op scherp zet.


'Baylen Out Loud', vanaf woensdag 28 januari om 20.30 uur op TLC.


Persbericht TLC
https://www.tlc.com
Kijktip van de dag

'Winter Vol Liefde' (VTM)

In Zürich probeert Inn de nieuwe vrijgezel Maarten beter te leren kennen, terwijl Benjamin alleen achterblijft. Nicolas is verbaasd wanneer hij terugkomt van een wandeling. In Oostenrijk blijft Dirk een mysterie en bij Kevin verschijnt een nieuwe dame.

'Winter Vol Liefde', om 20.40 uur op VTM.

