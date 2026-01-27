Nieuw seizoen van 'Baylen Out Loud' op TLC

Foto: © TLC 2026

In een nieuw seizoen van 'Baylen Out Loud' volgen we opnieuw hoe Baylen Dupree haar weg vindt in het dagelijks leven met het Tourette-syndroom. De openhartige Baylen werd een Tiktok-sensatie toen ze vijf jaar geleden besloot om zich niet langer te verschuilen achter haar tics en haar ervaringen te delen in eerlijke, ongefilterde video's.