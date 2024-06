Nieuw seizoen van '90 Day Fiance: Love in Paradise' op TLC

Vier Amerikanen vonden hun geliefde in een paradijselijk buitenland waar de zon bijna altijd schijnt. Van Malta tot BraziliŽ en van Colombia tot ItaliŽ.

Zon, zand, zee en zwoele zomeravonden, het lijken de perfecte ingrediënten voor een heerlijke liefde. Maar hoe gaat het als ze hun relatie naar een hoger niveau willen tillen? Dat is te zien in dit spraakmakende nieuwe seizoen van '90 Day Fiance: Love in Paradise' ook.

Tussen Alex en haar Italiaanse vriend Adriano lopen de onenigheden soms flink op, vooral omdat zijn seksuele wensen een stuk extremer zijn dan wat Alex wil. Ook de Duitse Ani, die op Malta woont, heeft een flinke onenigheid met haar vriendje Kyle die ze na 8 maanden voor het eerst ontmoet. Maar dan vanwege zijn bijzondere hobby als spermadonor, waarmee hij al meer dan 70 kinderen heeft verwekt! Luke heeft zorgen van een andere orde. De 30-jarige mijningenieur annex handelaar betaalde tot nu al meer dan 100.000 dollar aan de luxueuze levensstijl van zijn 19-jarige Colombiaanse vriendin Madelein. Nu hij zijn baan kwijt is – mede doordat hij te veel tijd aan haar besteedde – en diep in de schulden zit, is hij bang dat ze hem niet meer wil.

En dan is er nog de 61-jarige Shawn, de hairstylist van vele Amerikaanse beroemdheden. Hij werd verliefd op de jonge Braziliaanse Douglas, die zich echter tijdens hun driejarige relatie als vrouw identificeerde en inmiddels als Alliya door het leven gaat. Kan Shawn net zoveel van Alliya houden als hij van Douglas deed?

'90 Day Fiance: Love in Paradise', vanaf vrijdag 7 juni om 22.30 uur op TLC.