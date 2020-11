Nieuw seizoen 'Say Yes To The Dress Lancashire' op TLC

Gok Wan is terug met een nieuw seizoen van 'Say Yes To The Dress Lancashire'. De beroemde stylist is een expert in het kleden van vrouwen, dus als er iemand is die aanstaande bruiden kan helpen met het vinden van de juiste jurk, dan is hij het wel.

Elke bruid is weer anders en brengt weer nieuwe uitdagingen mee voor Gok Wan en het team van consultants in de familieboetiek Ava Rose Hamilton. Van een bruid die piekert over haar zichtbare pantylijn tot een bruid die juist een doorschijnende jurk wil. En van een bruid die worstelt met haar post-baby-lichaam tot een bruid die al 200 jurken heeft gepast en nog steeds niets gevonden heeft.

Het is de missie van Gok Wan om voor elke bruid de jurk te vinden waarin ze zich speciaal voelt. Lukt het hem ook dit keer weer bij al deze twijfelende of juist veeleisende vrouwen? Verwacht tranen, blijdschap, familiedrama en een flinke dosis Noord-Engelse humor.

'Say Yes To The Dress Lancashire', vanaf dinsdag 10 november om 19.30 uur op TLC.