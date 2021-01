Nieuw seizoen 'My Big Fat Fabulous Life' op TLC

Een grote fabelachtige bruiloft stond er gepland voor dit seizoen van 'My Big Fat Fabulous Life', maar al vier maanden na het romantische aanzoek in Parijs kwamen er serieuze haarscheurtjes in de relatie tussen Whitney en Chase.

Eerst was er de belofte van Chase om te verhuizen naar Charlotte die niet werd nagekomen. En voordat ze konden beslissen waar ze dan wel zouden gaan samenwonen, kwam corona waardoor beide geliefden los van elkaar in lockdown kwamen te zitten.

Maar het kon nog erger toen Whitney hoorde dat Chase vader zou worden… maar niet van haar kinderen. Geschokt, boos en verdrietig krijgt de 36-jarige YouTube-ster wederom hulp van haar oude vriend Buddy die als steun bij haar intrekt. En hoewel haar online dansbusiness met Ryan als een trein loopt, betwijfelt ze of ze dit wel door wil zetten, aangezien Ryan nog altijd goed bevriend is met Chase.

In de hoop een nieuwe liefde te vinden overweegt ze om iets aan haar gewicht te doen met een chirurgische ingreep. Kan de altijd positieve Whitney haar tumultueuze leven weer op de rails krijgen?

'My Big Fat Fabulous Life', vanaf woensdag 6 januari om 21.30 uur op TLC.