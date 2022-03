Nieuw seizoen 'Louisa & Rowan: Eerste Hulp bij Poetsen' op TLC

Het vrolijke poetsduo is terug! Het poetsprogramma van het bekendste transgender koppel van Nederland keert terug met een nieuw seizoen van 'Louisa & Rowan: Eerste Hulp bij Poetsen'.

Het stel pakt weer vieze huizen aan, die door de bewoners vanwege uiteenlopende redenen niet meer onderhouden konden worden. Gewapend met schoonmaakhandschoenen, afwasborstels en schuursponsjes reizen ze in hun knalroze bolide heel Nederland door en schieten te hulp daar waar het écht nodig is. Louisa & Rowan, tezamen met hun LGBTQ+ hulptroepen, draaien hun hand er niet voor om en zorgen in drie dagen tijd voor een fantastische en vooral schone ‘home make-over’. Zoals Louisa dat zelf zo mooi zegt: 'Een nieuw seizoen om mensen weer gelukkig te kunnen maken in hun puinhuizen.'

'Louisa & Rowan: Eerste Hulp bij Poetsen', vanaf donderdag 3 maart om 20.30 uur bij TLC.