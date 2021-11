Nieuw seizoen 'Gold Rush: White Waters' te zien op Discovery

Ze zijn misschien wel de meest risicovolle goudzoekers ter wereld: Fred en Dustin Hurt. De vader en zoon runnen al enkele jaren een mijnoperatie in de gevaarlijke McKinley Creek, hoog in de bergen waar ze het goud uit snelstromende en rotsige rivieren proberen te halen.

Zo ook weer in dit nieuwe seizoen van 'Gold Rush: White Waters'. Dat het goud er ligt weten ze zeker, maar dat nog nooit iemand het eruit heeft gehaald heeft ook een reden: het is extreem gevaarlijk. Maar ook extreem lucratief als alles goed gaat. Toch besluit de 78-jarige (!) goudzoeker na dit nieuwe seizoen de Creek te verlaten. Stoppen met goud zoeken zal hij niet, maar hij heeft inmiddels nieuwe plannen bedacht. Het biedt zoon Dustin de mogelijkheid om de locatie en materieel van zijn vader over te nemen en nu twee operaties tegelijk te runnen – met twee keer zoveel kans op succes. Tot het zover is, helpt Fred nog mee. Hoe succesvol zijn ze dit jaar?

