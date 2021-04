Nieuw seizoen 'Gold Rush: Dave Turin's Lost Mines' op Discovery

Goudzoeker Dave Turin was er helemaal klaar voor: een succesvolle operatie op een gouden plek in Alaska. Maar toen kwam de coronacrisis en werd er een reisverbod ingesteld waardoor hij zijn missie voor lange tijd moest uitstellen.

Stilzitten is echter geen optie voor de energieke goudzoeker, dus schakelde hij snel over naar een plan B. Immers, de rekeningen moeten wel betaald worden. Samen met zijn team gaat hij nu op zoek naar onontdekte mijnvelden in de 'lower 48', zoals ook wel de rest van Amerika door de mensen uit Alaska wordt genoemd.

Jason en Jesse hebben hun hoop gevestigd in Montana waar ze het land van een boer mogen omploegen, terwijl Dave en Casey hun geluk beproeven in Arizona, aan het einde van een rivier waar al eerder voor miljoenen aan goud gevonden is. Ondanks het vele goud dat hier lijkt te liggen, is dit deel nooit door eerdere goudzoekers ontgonnen. Dat blijkt een reden te hebben, bemerkt Dave al gauw, waardoor hij de missie toch afblaast.

Zijn laatste hoop is nu een maagdelijk stuk land in Colorado. Het is erop of eronder om zijn seizoen te redden. De eerste test ziet er veelbelovend uit, maar dan dreigt de lokale gemeenschap het project te stoppen voor het goed en wel begonnen is.

'Gold Rush: Dave Turin's Lost Mines', vanaf maandag 5 april om 20.30 uur op Discovery.