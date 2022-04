Nieuw seizoen 'Ex On The Beach Double Dutch' op MTV

Get ready! Want je favoriete guilty pleasure is terug: 'Ex On The Beach: Double Dutch'! En dat wil je zeker niet missen, want ook dit gloednieuwe achtste seizoen zit weer vol lust, liefde, seks, drama en verrassingen van de tablet of terror.

In 'Ex On The Beach: Double Dutch' gaan acht sexy singles uit Nederland en Belgie naar het beeldschone Gran Canaria waar ze kunnen baden in alle luxe en warmte dat het eiland te bieden heeft. Genieten werd voor de singles alleen niet makkelijk gemaakt, de tablet of terror en hun eigen exen stonden ten alle tijde paraat om hun vakantie tot een hel te maken. Ook dit jaar zorgen deze stoorzenders voor een hoop onverwachte wendingen en verrassingen voor de singles.Ben je benieuwd naar de singles van dit jaar? Houd dan de kanalen van MTV goed in de gaten.

'Ex On The Beach: Double Dutch' seizoen 8 is wekelijks vanaf zondag 12 juni om 22.00 uur te zien bij MTV en vanaf dinsdag 14 juni bij Videoland.