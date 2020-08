Nieuw seizoen 'Chasing Classic Cars' op Discovery

Liefhebbers van klassieke auto's kunnen hun hart weer ophalen in een nieuw seizoen van 'Chasing Classic Cars'. De bevlogen auto-expert Wayne Carini vindt weer enkele juweeltjes uit de autogeschiedenis.

Wat te denken van een originele 1955 Mercedes 300 SL 'Gullwing' die jaren voor het publiek verborgen is geweest. Het is voor veel verzamelaars de ultieme droomauto en Wayne weet hem op de kop te tikken!

Maar ook de 1938 Lincoln Model K coupe die hij in de eerste aflevering koopt, mag er wezen. De auto is in perfecte staat, maar Wayne ziet dat niet alles helemaal matcht met het origineel, zoals de chromen neus en de witte banden. Hij zet de auto naar zijn hand en laat hem vervolgens meedoen aan een concours waar hij strijdt tegen een goede collega die meedoet met een 1938 Packard.

Wie weet de jury het best te overtuigen? Tijdens de autoshow gaat Wayne ook op zoek naar een Bugatti voor een klant. Hij vindt een originele Brescia uit 1923 en een perfecte replica van een type 35 uit 1927. In beide auto’s maakt hij een spectaculair testritje waarna hij moet beslissen welke hij aan zijn klant gaat adviseren.

'Chasing Classic Cars', vanaf zaterdag 22 augustus om 20.30 uur op Discovery.