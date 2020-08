Nieuw seizoen 'Bad Chad Customs' op Discovery

In een nieuw seizoen van 'Bad Chad Customs' tilt de creatieve en onconventionele autobouwer Chad Hiltz zijn bedrijf naar een nog hoger niveau.

Nu hij niet meer die onhandelbare jongen is die bij elke baan wordt ontslagen, maar een goedlopend autobedrijf heeft opgebouwd, vindt hij dat daar ook een professionelere uitstraling bij hoort. Samen met zijn vriendin en shopmanager Jolene dopen ze Green Goblin Customs om naar Hiltz Auto Company. Wat niet verandert zijn de tegendraadse ontwerpen die hij gewend is te maken. Chad is zo creatief dat hij van elk stuk schroot een waar kunstwerk op wielen weet te maken. Of zoals een klant zegt: de ontwerpen zijn different, fun en in your face.

Dat schroot hoeft trouwens niet eens van oude auto’s te zijn, Chad bouwt zijn custom cars net zo lief van onderdelen van oude boten of andere voorwerpen. Hij is zo handig dat hij zelfs zijn eigen shop bouwde inclusief de machines waarmee hij werkt. In de eerste aflevering zien we hoe hij een vervallen ‘57 Cadillac omtovert tot een futuristisch chromen racemonster dat overduidelijk zijn signatuur draagt. Precies zoals hij wil. 'Mensen moeten denken: wow dat is een Hiltz!'

'Bad Chad Customs', vanaf zaterdag 29 augustus om 21.30 uur op Discovery.