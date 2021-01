Nieuw seizoen 'Abandoned Engineering' op Discovery

De wereld staat vol met voorbeelden van architectonische hoogstandjes die het leven mooier moesten maken of landen een groter aanzien moesten geven.

Bunkers, fabrieken, hotels en extreme tunnelcomplexen, gebouwd door futuristische dromers of megalomane leiders. Maar veel van deze innovatieve constructies waren geen lang leven beschoren. Ingehaald door de tijd, gesneuveld door politieke twisten of gewoon ten onder gegaan aan geldgebrek zijn vele van deze bouwwerken zelfs nooit in gebruik genomen.

Het nieuwe seizoen van 'Abandoned Engineering' brengt opnieuw een bezoek aan deze afgedankte constructies en vertelt hun opmerkelijke verhaal. Waarom werden ze gebouwd, wat was hun doel en waarom liggen ze er nu zo verlaten bij? Van uitgestrekte spooksteden tot raadselachtige industriële complexen – de afgedankte bouwwerken worden voor even weer in de schijnwerpers gezet.

'Abandoned Engineering', vanaf dinsdag 5 januari om 20.30 uur op Discovery.