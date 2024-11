Nieuw seizoen '1000-lb Sisters' te zien op TLC

Na een jaar vol emotionele momenten zijn de zussen Amy en Tammy klaar voor een nieuw hoofdstuk in hun strijd voor een slanker en gezonder lichaam.

Tammy verloor in de afgelopen twee jaar maar liefst 180 kilogram, maar verloor ook haar vriend Caleb die in het vorige seizoen plotseling overleed. Amy scheidde op haar beurt van haar man Michael, trok in bij Tammy, maar is nu klaar om weer op eigen benen te staan met haar twee kinderen.

Tammy is blij met haar gewichtsverlies en kan nu doodgewone dingen doen die ze eerder niet kon, zoals eenvoudig haar schoenen aantrekken of makkelijk naar het toilet gaan. Wel ervaart ze de overtollige huid als een groot probleem. Los van de fysieke klachten die het geeft, tast het ook haar zelfvertrouwen nog altijd aan.

In het nieuwe seizoen van '1000-lb Sisters' hoopt ze daarom dat ze in aanmerking komt voor een operatie om de overtollige huid te laten verwijderen. Ook Amy en broer Chris willen graag hun extra huid laten verwijderen en met zijn drieën doen ze een aanvraag bij Dr. Smith. Ondertussen plannen ze met de hele familie een trip naar Engeland om op zoek te gaan naar hun familiegeschiedenis die volgens hun moeder mogelijk koninklijke connecties heeft!

'1000-lb Sisters', vanaf maandag 11 november om 20.30 uur op TLC.