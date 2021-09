Nieuw op Discovery: 'Estonia'

Foto: © Discovery Benelux 2021

De ramp met de veerboot MS Estonia was de grootste scheepsramp sinds de Tweede Wereldoorlog en staat nog in menig geheugen gegrift. Maar liefst 852 opvarenden verloren hun leven toen in de nacht van 28 september 1994 de boot verging op zijn tocht van Tallinn naar Stockholm.