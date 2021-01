Nieuw op Apple TV+: 'The Snoopy Show'

© Apple Inc. 2020

Apple TV+ heeft de trailer aangekondigd voor 'The Snoopy Show', een nieuwe Apple Original-serie in samenwerking met Peanuts en WildBrain.

'The Snoopy Show' gaat wereldwijd in première op 5 februari 2021, exclusief op Apple TV+.

'The Snoopy Show' is een animatieserie voor kinderen van alle leeftijden met de internationaal geliefde beagle en zijn gevederde beste vriend Woodstock in de hoofdrol terwijl ze geheel nieuwe avonturen beleven. Snoopy lijkt misschien gewoon een vrolijk-dansende, bot-liefhebbende, hondenhok-zittende pup, maar hij is veel meer dan dat. Hij is Joe Cool, de hipste jongen op school. Hij is de surfer-koning en de beroemde armworstelaar Masked Marvel. Hij is Flying Ace uit de Eerste Wereldoorlog die tegen de Rode Baron vecht. Al zijn gedurfde, geliefde personages zijn te zien in deze gloednieuwe animatiekomedie.

'The Snoopy Show' bestaat uit drie tekenfilms van zeven minuten, gebaseerd op de iconische stripreeks. Met de unieke animatiestijl die al zeven decennia lang wereldwijd miljoenen mensen heeft vermaakt, toont de nostalgische nieuwe serie ook de geliefde personages zoals Charlie Brown, Lucy, Linus, Franklin, Schroeder, Peppermint Patty en meer.

'The Snoopy Show' is vanaf 5 februari te zien op Apple TV+.