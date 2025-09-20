Nieuw griezelig seizoen van 'Paranormal Lockdown with Nick Groff' op Discovery

Verscholen tussen de heuvels van West-Virginia ligt Old Sweet Springs, een griezelig spookhuis dat weliswaar al jaren leeg staat, maar door de aanwezige geesten nooit helemaal leeg voelt.

Het werd in 1795 gebouwd als een van de eerste luxueuze resorts van Amerika en kende daarna onder meer de bestemming als sanatorium voor ernstig zieken en tehuis voor ouderen. Zijn het deze overleden geesten die hier rondwaren? Of moeten we verder in de geschiedenis duiken toen dit land op bloedige wijze werd afgepakt van de Native Americans die hier woonden vanwege de heilige waterbron?

Is de plek sindsdien vervloekt en verklaart dat mogelijk de mysterieuze verdrinkingen die er later plaatsvonden? De nieuwe eigenaar wil het weten en roept de hulp in van paranormale onderzoekers Nick Groff en Katrina Weidman. Zij laten zich 72 uur lang opsluiten om contact te maken met de overledenen.

Het is de start van een nieuw en griezelig seizoen van 'Paranormal Lockdown with Nick Groff' waarin de ervaren spokenjagers meer van dit soort spannende spookhuizen bezoeken.

'Paranormal Lockdown with Nick Groff', vanaf zondag 21 september om 22.30 uur op Discovery.