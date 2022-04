Nickelodeon host en acteur Marouane Meftah geslimed!

Nickelodeon host en acteur Marouane Meftah is geslimed! De nietsvermoedende Marouane werd naar een auditie gelokt en dacht dat hij samen met 'Mocro Maffia'-collega Nasrdin Dchar een auditie had voor een nieuwe serie.

Tijdens de auditie werd hij door Nickelodeon co-host Nienke van Dijk bedolven onder het iconische groene slijm. De SLIME-actie stond in het teken van de jaarlijkse Kids’ Choice Awards die op woensdag 13 april aanstaande vanaf 19.00 uur te zien zijn bij Nickelodeon in Nederland en België.

Marouane werd geslimed omdat hij de nieuwe Nickelodeon host is en dat verdient een groen en slijmerig welkom! Slimen is binnen het Nickelodeon universum een hele eer en gebeurt altijd onverwachts en als verrassing. Marouane behoort hiermee tot een select gezelschap van Nederlandse, Belgische en internationale sterren die ooit door Nickelodeon zijn geslimed. In de afgelopen jaren hadden onder andere Eloise van Oranje, Chantal Janzen, K3, Kalvijn, Katy Perry, Justin Bieber, Snoop Dogg, Jennifer Lopez, Shawn Mendes al de eer om geslimed te worden.

'Kids’ Choice Awards 2022' zie je woensdag 13 april om 19.00 uur op Nickelodeon.