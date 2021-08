Netflix verrast met nieuwe afleveringen van 'Grace and Frankie'

Een verrassing of eerder een noodingreep. De opnames van het zevende, en meteen ook laatste seizoen, werden stilggelegd door corona. Net voor de coronapauze waren de eerste 4 afleveringen volledig klaar. De rest van het slotseizoen wordt op dit moment opgenomen.



Voor de grote finale is het dus nog even wachten tot 2022. Maar ondertussen kunnen de fans al vanaf vandaag genieten van 4 gloednieuwe afleveringen.

Grace and Frankie fans, we have something special for you — four new episodes from Season 7 are now streaming!



And more episodes are on the way! pic.twitter.com/XYPZuvyI9A