Netflix pikt 'Manifest' op voor vierde (en laatste) seizoen

De fans van 'Manifest' kunnen opgelucht ademhalen. Netflix heeft een vierde, maar wel laatste, seizoen van de topserie besteld. Zo zal het verhaal toch een afgerond einde krijgen.

'Manifest' gaat over passagiers en bemanning van een commercieel vliegtuig dat plotseling weer verschijnt na vijf jaar lang verdwenen te zijn geweest. De serie werd gedurende drie seizoenen in thuisland Amerika uitgezonden door NBC, maar die omroep besliste om de stekker uit de dramareeks te trekken. Op sociale media was veel protest van fans tegen die beslissing en de makers hoopten elders onderdak te vinden om hun verhaal te kunnen afronden.

En nu blijkt Netflix de redder in nood. De streaminggigant heeft aangekondigd dat het de fans binnenkort een vierde, tevens laatste, seizoen van 'Manifest' aanbiedt. Er komen maar liefst twintig nieuwe afleveringen aan.

Het derde seizoen van 'Manifest' loopt momenteel op Play5 in Vlaanderen. In Nederland zendt Net5 de serie uit. Vermoedelijk duurt het wel nog een tijdje eer de nieuwe afleveringen op Netflix te zien zullen zijn.