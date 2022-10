Netflix onthult trailer van reality docusoap Dubai Bling

Netflix geeft de eerste beelden vrij van de nieuwe Arabische docusoap 'Dubai Bling', waarin rijkdom, kansen en buitensporige uitbarstingen de boventoon voeren. Ego's en drama zijn dagelijkse kost voor de ambitieuze, succesvolle en goudeerlijke sociale elite die keihard werkt en feest in de 'City of Bling'.

Dubai is een van de hipste en meest innovatieve steden ter wereld. In deze stad behaalden de rijken grote successen door het opzetten van een imperium, dromen te volgen of simpelweg door kansen aan te grijpen. Nu krijgen we een kijkje in hun extravagante levens, van lunches met baljurken, het rijden in de allerduurste auto’s tot kamelenritjes in de woestijn.

Maar in het leven in Dubai liggen ook spanningen en ruzies op de loer. Zal Zeina er bijvoorbeeld in slagen de sociale kring bijeen te houden? Kan de rustige aanwezigheid van Lojain Omran stabiliteit bieden wanneer drama de overhand neemt? Op welke manier wordt de relatie van Kris Fade en Brianna Ramirez getest door hun snel naderende huwelijk? Zal de bloedeerlijke Ebraheem Al Samadi voor nog meer onverwacht drama zorgen? Kan eerlijke communicatie DJ Bliss en Danya Mohammed nog dichterbij elkaar brengen? Zal Farhana nieuwe hoogtepunten bereiken in haar carrière? Zal Lojain Adadah een nieuwe start maken? En de belangrijkste vraag van allemaal: zorgen grotere ego’s echt voor meer drama?

Eén ding is zeker: het is nooit saai met de levendige en uitgesproken cast van 'Dubai Bling' terwijl we hun extravagante levens volgen in de stad van de dromen.

'Dubai Bling' is geproduceerd door Different Productions en is vanaf 27 oktober wereldwijd en exclusief te zien op Netflix.