Netflix onthult releasedatum van 'Squid Game' seizoen 2

Netflix kondigt langverwacht nieuws aan over het succesvolle 'Squid Game'. Fans kunnen vanaf 26 december 2024 genieten van het tweede seizoen. Daarnaast maakt Netflix bekend dat het laatste seizoen van 'Squid Game' in 2025 zal verschijnen.

Dit nieuws is wereldwijd gedeeld met de fans via een persoonlijke brief van Hwang Dong-hyuk, uitvoerend producent, schrijver en regisseur van de serie.

Over 'Squid Game' seizoen 2

Drie jaar na het winnen van 'Squid Game' blijft Player 456 vastberaden om de mensen achter het spel op te sporen en een einde te maken aan de wrede sport. Gi-hun investeert zijn gewonnen fortuin in deze gevaarlijke missie, beginnend bij de meest voor de hand liggende plek: hij zoekt naar de man in een strak pak die ddakji speelt in de metro.

Wanneer zijn inspanningen eindelijk resultaat opleveren, blijkt de missie om de organisatie neer te halen dodelijker dan hij zich had voorgesteld: om het spel te beëindigen, moet hij opnieuw deelnemen.

Regisseur Hwang Dong-hyuk is opnieuw betrokken als regisseur, schrijver en producent. Hij schreef geschiedenis tijdens de 74e Primetime Emmys® door als eerste Aziaat de award in de categorie ‘Outstanding Directing for a Drama Series’ binnen te slepen

Release: 26 december 2024

Geschreven en geregisseerd door: Hwang Dong-hyuk

Uitvoerend producenten: Kim Ji-yeon en Hwang Dong-hyuk

Productiebedrijf: Firstman Studio

Cast :Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun en Gong Yoo, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri en Won Ji-an.

'Squid Game' seizoen 2 is vanaf 26 december 2024 wereldwijd te zien op Netflix.